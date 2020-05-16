Günlük burç yorumları 17 Mayıs Pazar! Bugün burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları yine sürprizlerle dolu. 17 Mayıs Pazar burç yorumları yayınlandı. Koç sezgilerinin yanılmadığını anlayayacak, Başak maddi konulara yaklaşımı bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek, Terazi için ise hareketli bir gün olacak. Peki, Bugün burcunuz sizlere ne gibi işaretler veriyor? İşte 17 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...
Günlük ve haftalık burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mayıs Pazar günlük burç yorumları ile Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını ne gibi yeniliklerin beklediği netleşiyor. Akrep, evinde değişiklik yapmak isterken, Koç yaşam kalitesini yükseltmek için çabalayacak. İşte günlük burç yorumları 17 Mayıs 2020....
17 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız.
BOĞA
Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onları ikna etme konusunda kesin yargılı davranmalısınız. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü. Kilo problemleriniz gündeme gelecek.
İKİZLER
Sağlık sorunları geride kalacak. Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.
YENGEÇ
Kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Olgunluk göstermeniz gereken bir gün içindesiniz. Bırakın insanların hakkınızda düşüncelerini. Çünkü siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.
ASLAN
Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle, sonradan kullanmayacağınız bir şey alabilirsiniz.
BAŞAK
Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Sevdiğinizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Sevgiliniz size sürprizler yapabilir, hareketli bir gün olacak. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor.
TERAZİ
Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Sevdiğinizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Sevgiliniz size sürprizler yapabilir, hareketli bir gün olacak. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor.
AKREP
Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinin katılacak ve aykırı düşüncelere sahip olsanız bile, olaylara kısa sürede uyum sağlayacaksınız. Evle ilgili, değişimler söz konusu.
YAY
Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.
OĞLAK
Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için,zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız.
KOVA
Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor. Maddi arayışlarınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.
BALIK
Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz. Bugün, ilişkinize farklı bir boyut getirecek ve bir çok olayı yeniden irdeleyeceksiniz.