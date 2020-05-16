Günlük burç yorumları 17 Mayıs Pazar! Bugün burçları neler bekliyor?

Günlük ve haftalık burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mayıs Pazar günlük burç yorumları ile Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını ne gibi yeniliklerin beklediği netleşiyor. Akrep, evinde değişiklik yapmak isterken, Koç yaşam kalitesini yükseltmek için çabalayacak. İşte günlük burç yorumları 17 Mayıs 2020....



17 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız.

BOĞA

Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onları ikna etme konusunda kesin yargılı davranmalısınız. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü. Kilo problemleriniz gündeme gelecek.

İKİZLER

Sağlık sorunları geride kalacak. Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.

YENGEÇ

Kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Olgunluk göstermeniz gereken bir gün içindesiniz. Bırakın insanların hakkınızda düşüncelerini. Çünkü siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.

ASLAN

Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle, sonradan kullanmayacağınız bir şey alabilirsiniz.

BAŞAK

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Sevdiğinizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Sevgiliniz size sürprizler yapabilir, hareketli bir gün olacak. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor.

TERAZİ

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Sevdiğinizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Sevgiliniz size sürprizler yapabilir, hareketli bir gün olacak. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor.

AKREP

Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinin katılacak ve aykırı düşüncelere sahip olsanız bile, olaylara kısa sürede uyum sağlayacaksınız. Evle ilgili, değişimler söz konusu.

YAY

Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.

OĞLAK

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için,zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız.

KOVA

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor. Maddi arayışlarınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.

BALIK

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz. Bugün, ilişkinize farklı bir boyut getirecek ve bir çok olayı yeniden irdeleyeceksiniz.