Güçlü bağışıklık için C vitamini şart

Bu durum, vücudun gün içerisinde harcadığı enerji miktarını da azaltıyor. Hareketsiz yaşama sağlıksız beslenme de eklenince vücut direnci kırılıyor ve hastalıklara yakalanma riski artıyor. Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Kader Lala, “Kış aylarında, soğuktan etkilenmeye bağlı olarak gribal enfeksiyonlar daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastalıklara karşı önlem alabilmek için özellikle kış mevsiminde C vitamininden zengin besinler tüketilmelidir. Portakal, mandalina, kivi ve greyfurt gibi meyvelerinin yanı sıra; kırmızı biber, kırmızı pancar, turp, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana ve pazı gibi C vitamini kaynağı olan sebzeler, sofralarda bulunması gereken besinler arasındadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu sebze ve meyveler, hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenmenin en önemi iki öğesi olan sebze ve meyve, günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir” dedi.