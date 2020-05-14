Gta 5 Epic Games üzerinden ücretsiz dağıtılıyor! Ücretsiz GTA 5 Epic Games Store'dan nasıl indirilir?

Grand Theft Auto V yani bir diğer adıyla GTA 5 ücretsiz olarak Epic Games Store üzerinden indirilebilir durumda! Kuzey Carolina merkezli bir video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games GTA 5’i ücretsiz olarak kullanıcılara dağıtacağını açıkladı. Bunun üzerine dünya üzerinde milyonlarca oyun sever bu fırsatı kaçırmamak için oyunu kütüphanesine eklemeye başladı. Peki, GTA 5 Epic Stor’dan nasıl ücretsiz alınır?



GTA 5 EPİC GAMES STORE’DAN ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Grand Theft Auto 5 yani GTA 5’i ücretsiz olarak almak ve indirmek için öncelikle yapmanız gereken ilk şey Epic Games hesabı oluşturmak. İlk aşama olarak “epicgames.com” adresine girerek kişisel hesabınızı oluşturduktan sonra Epic Games Launcher adlı uygulamayı bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınıza indirdiğiniz Epic Games Laucnher uygulamasını yükleyin ve hesabınızı uygulama üzerinden açın. Uygulamada Epic Games Store mağazasında gelin ve GTA 5 oyununu ücretsiz olarak hesabınıza ekleyin. Hesabınıza oyunu ekledikten sonra kütüphane kısmına gelin ve oyunu kurun. Artık GTA 5 oyununu ücretsiz olarak indirebilir ve oynayabilirsiniz. İyi oyunlar!

Şu anda Epic Store sunucuları yaşanılan yoğunluktan dolayı kullanıcılara yanıt veremiyor.

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