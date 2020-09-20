Google'da arama yapmak kolaylaşıyor

Google ürünlerini iPhone cihazlarında kullanmak kolaylaşıyor. iPhone kullanıcıları Google Arama Widget’ını ana ekranlarına ekleyebilecek, Chrome’u varsayılan tarayıcıları haline getirebilecek. Ana ekrana Google Arama eklentisi kurulacak bu da aramalara daha hızlı bir erişim sağlayacak.