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20 Eylül 2020 Pazar 22:22 | Son Güncelleme:

Google'da arama yapmak kolaylaşıyor

Google'da arama yapmak kolaylaşıyor

Apple geçtiğimiz günlerde iOS 14'ü tanıttı. Apple iOS 14 işletim sistemiyle, Google ürünlerini iPhone cihazlarında kullanmak daha kolay hale geldi.

Google ürünlerini iPhone cihazlarında kullanmak kolaylaşıyor. iPhone kullanıcıları Google Arama Widget’ını ana ekranlarına ekleyebilecek, Chrome’u varsayılan tarayıcıları haline getirebilecek. Ana ekrana Google Arama eklentisi kurulacak bu da aramalara daha hızlı bir erişim sağlayacak.

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