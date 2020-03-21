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Gökyüzünün hakimleri

Gökyüzünün hakimleri

Tekirdağ'da 5 kadın, erkeklerin yapmasına alışık olduğumuz yamaç paraşütü pilotluğu mesleğini icra ediyor. Gökyüzünde süzülmek isteyenlere eşsiz bir deneyim yaşatan kadın pilotlar 'Yamaç paraşütü, araba kullanmaktan daha az riskli bir spor' diyor.

EKSTREM SPOR TUTKUNLARI  

Yamaç paraşütü sporuna gönülveren 5 kadın, Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü'ndeki (TEYAK) eğitimlerinin ardından gökyüzüyle tanıştı. Eğitmenleri eşliğinde yaptıkları uçuşları zamanla yalnız gerçekleştirmeye başlayan kadın pilotlar, edindikleri tecrübe sayesinde Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde ekstrem spor tutkunlarına da uçuş yaptırmaya başladı.

GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARIN 

Pilotlardan Ezgi Karaçiftçi "İnsanlar buranın çok tehlikeli olduğunu düşünüyor. Kadınlar öncelikle kendi güçlerinin farkına varsın. Bütün kurallara uyulduğu sürece herhangi bir riski yok. Yamaç paraşütü, araba kullanmaktan daha az riskli bir spor" dedi. Pilot Leyla Karda "Birçok kulüp gördüm ama bu kadar fazla kadın pilot bulunan kulüp görmedim" ifadelerini kullandı. 


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