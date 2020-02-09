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  3. Gmail değişiyor

Gmail değişiyor

Gmail değişiyor

Popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail, 20 Şubat'ta yeni bir güncelleme yapacağını açıkladı.

Uzun bir süreden sonra kapsamlı bir güncelleme yapacak olan Gmail'in bu güncellemeyle tasarımı ve görünümü de değişecek. Birden fazla e-posta hesabını Gmail üzerinden kullanan herkes, bir seferde tüm hesaplarını kontrol edebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni uygulamayla beraber kalkacak. Gelecek olan güncelleme ile birlikte birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma seçenekleri "Ayarlar > Gelişmiş > Gelen Kutusu" içinde bulunacak.


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