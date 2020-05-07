Gizem Karaca ve Berk Cankat'ın rol aldığı Güzel Köylü dizisi yeniden çekilmeyecek!

Gizem Karaca ve Berk Cankat'ın rol aldığı dizinin takipçileri, projenin yeniden çekilmesi için yapımcıya mesaj yağmuruna tutuyor. Yoğun ilgi karşısında dizinin yapımcısı Faruk Turgut, hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı: “Böylesine büyük bir ilgi görmesi çok sevindirici ama her şey döneminde ve zamanında güzel. Güzel Köylü çekildi ve bitti. Yeniden çekme planımız yok."