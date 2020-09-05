Gerçek müzik dinleyicisini buldu

‘Ben Yaşarım’ adlı yeni albümünden şarkılar seslendiren Sertab Erener, “Bu garip ve zor zamanda yan yana olabilmek, hala konser veriyor olmak, sizlerle buluşabilmek mucize gibi bir şey. Ama biliyorum ki bu zor zamanda bile her şeye rağmen evinden kalkıp, maskesi ile birlikte müzik dinlemeye gelenler, gerçek müzik dinleyicileridir. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.