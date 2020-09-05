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  3. Gerçek müzik dinleyicisini buldu
05 Eylül 2020 Cumartesi 20:54 | Son Güncelleme:

Gerçek müzik dinleyicisini buldu

Gerçek müzik dinleyicisini buldu

Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ikinci kez sahne aldı.

‘Ben Yaşarım’ adlı yeni albümünden şarkılar seslendiren Sertab Erener, “Bu garip ve zor zamanda yan yana olabilmek, hala konser veriyor olmak, sizlerle buluşabilmek mucize gibi bir şey. Ama biliyorum ki bu zor zamanda bile her şeye rağmen evinden kalkıp, maskesi ile birlikte müzik dinlemeye gelenler, gerçek müzik dinleyicileridir. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

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