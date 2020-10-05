Gerçeği 24 yıl sonra öğrendi, oğlu olduğunu kabul ettiremedi! 'Babamın parası kimsesiz çocuklara'

Muğla'da yaşayan belediye otobüsü şoförü Cihan Altın (31), bir yolcunun kendisine "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin, şu 1000 lirayı al babana ver" demesiyle hayatındaki büyük dramla yüzleşmenin ilk adımını attı. Yolcuya “Beni birine benzettiniz” dese de ikna edemedi. Annesi soruları karşısında sessiz kalınca şüpheleri arttı. DNA testi için mezar açtırdı. Her hafta mezarını ziyaret ettiği kişinin babası olmadığını öğrendi.

‘MİRASI DA BAĞIŞLAYACAĞIM’

Annesi sonunda gerçeği anlatınca 24 yıl sonra gerçek babası işadamı Orhan Karaca’nın karşısına çıktı. Ama o da oğlu olduğunu inkar etti. Babalık davası açtı. Kendisini yine kabullenmeyince açtığı tazminat davasını da kazandı. 351 bin lira ödemeye mahkum edilen baba, davayı temyiz etti. Cihan Altın, "Tazminatın tamamını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. İleride miras kalırsa onun da tamamını bağışlayacağım" dedi.

‘PARA TEKLİF ETTİ REDDETTİM’



Evli ve 1 çocuk babası Cihan Altın, “Soyadını taşımama izin vermedi. O beni evlat olarak kabullenmiyorsa ben de onu baba olarak kabullenmedim. Kendisine dava açmadan önce, davadan vazgeçmemi, kendi soyadını almamam için aracılarla 300 bin, 400 bin lira civarında para teklif etti. Kabul etmedim” diye konuştu.