14 Haziran 2020 Pazar 18:31 | Son Güncelleme:
Gençliğim Eyvah'da Arif ve Zekeriya'nın büyük sırrı! Gençliğim Eyvah dizisinin konusu nedir?
Gençliğim Eyvah dizisinin konusu nedir? Yayın hayatına yeni başlayacak yaz dizisi Gençliğim Eyvah'ın konusu: Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır.
Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan’ın mahalleye gelişi; Arif’in de Zekeriya’nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar.
İki ezeli rakip, işbirliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra’ya âşık olur. Ancak Azra, Arif’in oğlu Ahmet’le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?