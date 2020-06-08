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  3. Gebelikte hipertiroidi erken doğum nedeni
08 Haziran 2020 Pazartesi 23:46 | Son Güncelleme:

Gebelikte hipertiroidi erken doğum nedeni

Gebelikte hipertiroidi erken doğum nedeni

Tiroid bezinin az çalışması olan hipotiroidi, gebeliği zorlaştırırken, çok çalışması anlamına gelen hipertiroidi ise erken doğuma hatta gebelik kayıplarına dahi yol açabilir.

Gebelik planlayan anne adaylarının için tiroid bezinin normal çalışmasının çok önemli olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Tiroid Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serkan Teksöz “Birinci üç aylık dönemde ilk defa ortaya çıkabileceği gibi, hasta olduğu bilinen bir kadında bu süreçte şiddetlenebilir. Hipertiroidiyle ilişkili klasik belirtilerin yanı sıra annede hipertiroidinin yetersiz tedavi edilmesi erken doğum ve preeklampsi denilen ciddi bir komplikasyonla sonuçlanabilir. Ayrıca, gebelik sürecinde aktif Graves hastalığı olan kadınlar, tiroid fırtınası olarak bilinen çok ağır bir hipertiroidi formunun gelişmesi açısından daha yüksek bir risk altındadır. Graves hastalığı genellikle üçüncü üç aylık dönemde iyileşme gösterir ancak doğumdan sonraki dönemde kötüleşebilir” dedi.

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