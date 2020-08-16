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  • Futbolcu Mesut Özil'le evli olan Amine Gülşe'den kızı Ela ile anne kız pozu
16 Ağustos 2020 Pazar 18:37 | Son Güncelleme:

Futbolcu Mesut Özil'le evli olan Amine Gülşe'den kızı Ela ile anne kız pozu

Futbolcu Mesut Özil'le evli olan Amine Gülşe'den kızı Ela ile anne kız pozu

Yıldız futbolcu Mesut Özil'le evli olan eski Türkiye güzeli Amine Gülşe geçtiğimiz aylarda kucağına aldığı kızı Ela ile birlikte çekilmiş pozunu paylaştı.

Mesut Özil ile Çeşme’deki yazlıklarında tatil yapan Gülşe, nazar korkusuyla kızının yüzünü yine göstermedi. Gülşe, kızıyla birlikte paylaşımına “her şeyim” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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