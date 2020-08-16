Futbolcu Mesut Özil'le evli olan Amine Gülşe'den kızı Ela ile anne kız pozu

Mesut Özil ile Çeşme’deki yazlıklarında tatil yapan Gülşe, nazar korkusuyla kızının yüzünü yine göstermedi. Gülşe, kızıyla birlikte paylaşımına “her şeyim” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.