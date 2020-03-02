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Fobi korkaklıkla karıştırılıyor

Fobi korkaklıkla karıştırılıyor

Uzmanlar, korku ve fobi kavramlarının toplumda birbiriyle karıştırıldığına dikkat çekiyor.

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, “Tüm bu bilgilere sahip olmasına rağmen kişinin korkusu aşırı, anlamsız ve sürekli ise, bu durumla karşılaşma ihtimali olduğunda dahi yoğun sıkıntı yaşıyorsa, bu durumda korkuya “fobi” adını veririz. Fobi bir korkaklık durumu değildir. Uçak fobisi olan pek çok kişi de günlük yaşamlarında cesur, atik, başarılı kişilerdir. Ancak uçuş fobisi bir hastalıktır, tedavisi mümkündür. Uçuş korkusu yaşayan kişinin sık uçuş yapması, gevşeme ve solunum egzersizlerini öğrenmesi ve uygulaması korkusunu yenmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu. 


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