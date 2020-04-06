Feyza Çıpa ile Kutsi'den düğün değil, ayrılık haberi geldi! 'İsmimiz yan yana yazılmasın'

Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Kutsi ve Feyza Çıpa çiftinden üzücü haber... Geçen hafta sonu korona bittikten sonra düğün yapacaklarını söyleyen ikili, günler sonra ayrıldıklarını açıkladı. Instagram hesabından Kutsi ile olan fotoğraflarını silen Çıpa, bir daha bir araya gelemeyeceklerini söyledi. Karantina günlerini birlikte geçiren ünlü çiftin, bu ayrılıkları kafaları karıştırırken Feyza Çıpa, sosyal medyadan “Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.