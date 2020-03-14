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Feribotta tarih yolculuğu

Feribotta tarih yolculuğu

Çanakkale'de Boğaz ile Adalar hattında ulaşım hizmeti veren GESTAŞ AŞ tarafından 18 Mart'ta bir feribot ve iskelede 7 saat süresince, Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin kahramanlığını anlatan tiyatral gösteri sunulacak.

Sanat yönetmenliğini Abdülkadir Katra'nın üstlenip rol aldığı etkinlik, 18 Mart Çarşamba günü 11.00-18.00 saatlerinde Çanakkale ile Eceabat ilçesi arasında sefer yapan feribotlardan biri ile GESTAŞ'ın Çanakkale İskelesi'ndeki gişesinde yapılacak. 

Türk askerinin 105 yıl önce destanlaştığı Çanakkale Zaferi, Çanakkale'de Boğaz ile Adalar hattında hem iskelede hem de feribotta tiyatral olarak anlatılacak. 


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