Feribotta tarih yolculuğu

Sanat yönetmenliğini Abdülkadir Katra'nın üstlenip rol aldığı etkinlik, 18 Mart Çarşamba günü 11.00-18.00 saatlerinde Çanakkale ile Eceabat ilçesi arasında sefer yapan feribotlardan biri ile GESTAŞ'ın Çanakkale İskelesi'ndeki gişesinde yapılacak.

Türk askerinin 105 yıl önce destanlaştığı Çanakkale Zaferi, Çanakkale'de Boğaz ile Adalar hattında hem iskelede hem de feribotta tiyatral olarak anlatılacak.