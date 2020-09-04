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  3. Fahriye Evcen setlere ara vermişti! 'Sizinle buluşmayı özledim'
04 Eylül 2020 Cuma 20:47 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen setlere ara vermişti! 'Sizinle buluşmayı özledim'

Fahriye Evcen setlere ara vermişti! 'Sizinle buluşmayı özledim'

Koronavirüs nedeniyle bu yıl setlere geri dönmeme kararı alan Fahriye Evcen, hayranlarına mesaj gönderdi: “Sizinle buluşmayı özledim, bu ara çok uzun sürsün istemiyorum.”

Burak Özçivit ile evli olan ve Karan isminde oğlu bulunan Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için can atıyor. Oğlunu kucağına aldıktan sonra dizi ve sinema projelerini bir süreliğine askıya alan Evcen, bu yıl ekranlarda yer almayı planlıyordu. Ancak araya salgının başlamasıyla Evcen, bu kararından da vazgeçti. Bir yıl daha ekranda olmak istemeyen Evcen, hayranlarının ‘geri dön’ mesajları karşısında sosyal medyadan açıklama yaptı. Sevenlerinden gelen mesajlara yanıt veren Evcen, “Ben de çok özledim setleri ve sizlerle buluşmayı, bu ara çok uzun sürsün istemiyorum. En uygun ve yakın zaman da olmasını diliyorum” dedi. Hayatında değer verdiği üç şeyi de anlatan oyuncu, “İşim, ailem ve sağlığım” diye konuştu.  

EN GÜZEL ŞEY AİLE KURMAK

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliğe imza atan Fahriye Evcen, yaşamında başarılı olduğu en güzel şeyin aile kurmak ve mesleği olduğunu söyledi.

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