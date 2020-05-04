Fadik Sevin Atasoy'dan ALS hastalarına anlamlı destek

Sanatçı, kendisine “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran "Merhaba" filminin izlenebilmesi için linkini instagram hesabına ekledi. Amerika'da gösterime girdiğinde New York Times'ın yazı dizisi olarak yer verdiği filmi sosyal medya hesabından paylaşan Atasoy, "Bu film projesi ile ALS hasta ve yakınlarının verdikleri zorlu mücadele kapsamında farkındalık yaratmak adına bir sanatçı olarak bana düşen sorumluluğu bir nebze olsun gerçekleştirmiş olmaktan dolayı huzurluyum" diyerek duygularını dile getirdi.