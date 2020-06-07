Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram'a dark mode yani koyu arayüz modu!

iOS sonrasında Android sürümün de kullanıma hazır “dark mode”, direkt olarak ayarlar içerisinden açılabiliyor ve istenirse sistem ile uyumlu olarak görev yapıyor. Bu arada Facebook’un Android uygulamasında koronavirüsle alakalı yeni detaylar da geliyor. Hepsine ek olarak sunulacak Time On Facebook ayarı da uygulamada geçirdiğiniz zamanı yönetmenize imkan tanıyacak.