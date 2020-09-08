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  3. Ezgi Mola ikinci tatil için 300 beğeni istiyor!
08 Eylül 2020 Salı 20:13 | Son Güncelleme:

Ezgi Mola ikinci tatil için 300 beğeni istiyor!

Ezgi Mola ikinci tatil için 300 beğeni istiyor!

Ezgi Mola, sene sonunda evlenmeyi planladığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile tatile çıktı.

Çeşme’de işlettikleri mekân nedeniyle tatil yerine daha çok çalışarak zaman geçiren çiftten Mola, sevgilisinin kendisini tatile götürdüğü için mutlu olduğunu söyledi. Parmağındaki tek taşıyla da dikkat çeken oyuncu, “Bu fotoğrafa 300 bin beğeni gelirse Mustafa beni bir ikinci kez tatile götürecek. Sahte hesaplardan beğenin” yazdı.

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