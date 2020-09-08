Ezgi Mola ikinci tatil için 300 beğeni istiyor!

Çeşme’de işlettikleri mekân nedeniyle tatil yerine daha çok çalışarak zaman geçiren çiftten Mola, sevgilisinin kendisini tatile götürdüğü için mutlu olduğunu söyledi. Parmağındaki tek taşıyla da dikkat çeken oyuncu, “Bu fotoğrafa 300 bin beğeni gelirse Mustafa beni bir ikinci kez tatile götürecek. Sahte hesaplardan beğenin” yazdı.