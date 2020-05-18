Evde yelken
Salgın nedeniyle evden çıkamayan yelken sporcusu Eylül, paletten tekne yapıp, terasta ‘yelkenler fora' dedi. Her gün denize açılır gibi antrenman yapan 11 yaşındaki sporcu, dümen için fırça sopasını, ayak sabitlemek için bisiklet tekerini kullanıyor.
TAMAMINI TEK BAŞINA YAPTI
Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yelken sporcusu Eylül Erdem (11) evde çalışmak zorunda kaldı. Babasının getirdiği tahta paleti tekne, evdeki malzemelerden de yelkende kullanılan gereçler gibi tasarlayan Eylül, oturma alanı olarak küpeşte yerine palete çiviyle tahta çaktı.
Eylül'ün antrenmanı sırasında babası tezahüratla kızına moral verirken, ablası Gamze de jimnastik hareketlerinde yardımcı oluyor. Annesi de içecek ikramıyla, spor saatlerinin eğlenceli geçmesini sağlıyor.
ÇAMAŞIR İPİYLE KONTROL EDİYOR
Teknedeki dengeyi sağlamak için ayaklarına kullandığı trapez kayışını bisiklet tekerinden yapan Eylül, 'tekne dümeni'ni fırça sopasından yaparken, yelkeni kontrol etmekte kullanılan ıskota yerine de çamaşır ipini taktı. Tekneye dolan suyu boşaltmak için maşrapa kullanan Eylül, denize gidemediği için bu sayede, her gün terasta antrenman yapıyor.