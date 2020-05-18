Evde yelken

TAMAMINI TEK BAŞINA YAPTI



Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yelken sporcusu Eylül Erdem (11) evde çalışmak zorunda kaldı. Babasının getirdiği tahta paleti tekne, evdeki malzemelerden de yelkende kullanılan gereçler gibi tasarlayan Eylül, oturma alanı olarak küpeşte yerine palete çiviyle tahta çaktı.

Eylül'ün antrenmanı sırasında babası tezahüratla kızına moral verirken, ablası Gamze de jimnastik hareketlerinde yardımcı oluyor. Annesi de içecek ikramıyla, spor saatlerinin eğlenceli geçmesini sağlıyor.

ÇAMAŞIR İPİYLE KONTROL EDİYOR



Teknedeki dengeyi sağlamak için ayaklarına kullandığı trapez kayışını bisiklet tekerinden yapan Eylül, 'tekne dümeni'ni fırça sopasından yaparken, yelkeni kontrol etmekte kullanılan ıskota yerine de çamaşır ipini taktı. Tekneye dolan suyu boşaltmak için maşrapa kullanan Eylül, denize gidemediği için bu sayede, her gün terasta antrenman yapıyor.