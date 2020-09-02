Evde bakım maaşı yatan iller 2 Eylül 2020 | Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?

Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım maaşı büyük destek oluyor. Evde bakım maaşı yatan iller 2 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yakın takibe alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakmakla yükümlü olduğu kişilere yatırılan paralar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım parası yatan iller hangileri?



EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 2 EYLÜL 2020

Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Biz de güncel olarak yatırılan illerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Evde bakım parası Eylül ayı itibarıyla henüz herhangi bir ilde yatırılmadı. Liste güncellendikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.