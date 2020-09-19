Evde bakım maaşı yatan iller 19 Eylül 2020: Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından ödenen eylül ayı evde bakım parası ilgili kişilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller 19 Eylül 2020 tarihi itibarıyla belli oldu. e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ilen sorgulanabilen maaşlar yardıma ve bakıma muhtaç kişilerin yakınlarının hesaplarına yatırılıyor. Peki, Evde bakım parası yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakmakla yükümlü yakınlarına ödeniyor. Evde bakım parası yatan iller 18 Eylül Cuma günü itibarıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan maaşlar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 19 Eylül 2020 evde bakım maaşı yatan iller...
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 18 EYLÜL 2020
Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Biz de güncel olarak yatırılan illerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Evde bakım parası 19 Eylül Cuma günü itibarıyla bazı illerde yatırılmaya başlandı. İşte güncel liste...
1- Aksaray 2- Tokat 3- Afyonkarahisar
4- Kırıkkale 5- Ordu 6- Kırklareli
7- Diyarbakır 8- Edirne 9- Zonguldak
10- Mersin 11- Konya 12- Şanlıurfa
13- Tekirdağ 14- Aydın 15- Manisa
16- Uşak 17- İstanbul 18- Denizli
19- Bilecik 20- Adıyaman 21- Samsun
22- Antalya 23- Hatay 24- Kayseri
25- Bursa 26- İzmir 27- Giresun
28- Adana 29- Balıkesir 30- Bolu
31- Sakarya 32- Osmaniye 33- Çanakkale
34- Karabük
EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.