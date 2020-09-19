  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Ev hemodiyalizi yaparak ağır işlerde rahatça çalışan böbrek hastaları var
19 Eylül 2020 Cumartesi 20:27 | Son Güncelleme:

Ev hemodiyalizi yaparak ağır işlerde rahatça çalışan böbrek hastaları var

Ev hemodiyalizi yaparak ağır işlerde rahatça çalışan böbrek hastaları var

İleri dönem kronik böbrek hastalığını, böbreklerin süzme fonksiyonunun yüzde 90'dan fazlasının kalıcı olarak kaybı şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Ercan Ok, bu durumda hastanın hayatını devam ettirebilmesi için böbrek nakli ya da diyaliz olmasının şart olduğunu ifade etti.

Ülkemizde son 10 yılda pek çok hastanın evde hemodiyaliz yapmaya başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan Ok, evde hemodiyaliz yapan hastaların haftada 3 gün diyaliz merkezine belli saatlerde gitme zorunluluklarının ortadan kalktığını ve aktif olarak iş hayatına katıldıklarını söyledi. Ok, “Türkiye’de ev hemodiyalizi tedavisine başlamış hastalar arasında yapılan bir değerlendirmede; aktif çalışan hasta oranı yüzde 48,4. Bu hastalar arasında inşaat işçiliği, ağır vasıta şoförlüğü, tarım işçiliği gibi ağır bedensel işler yapan hastalar bile var” dedi.

<p>Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, akaryakıt istasyonu çalışanı 54 yaşındaki Tunay Çıldır, daha

Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Tartıştığı görevliye otomobiliyle çarptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bursa'da çadırlarda kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası

Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete alındı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.