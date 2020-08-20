Esra Erol'dan 'şiddet' açıklaması! 'Her türlüsüne karşıyım'

Esra Erol, "Hiçbir kadın ne fiziksel ne de psikolojik şiddeti hak etmiyor. ben her başına gelen kadını kendi yerime koyuyorum. Aynı şeyi ben yaşamış olsaydım ne hissederdim diye. Aslında sadece kadın değil insana karşı, hayvan karşı şiddetten de bahsetmek lazım. İnsanların öfke duygularını kontrol edemiyor olmasının altında yatan sebepler bu ama özellikle de kadın gibi bir varlığa bu şekilde ki bir yaklaşım hiç bir şekilde doğru değil" dedi.

