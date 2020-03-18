Eski kıyafetler bebek oluyor

KENDİ OYUNCAĞINI KENDİN YAP



Samsun'da lise öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında eski eşyaları bez bebek ve çantalara dönüştürüyor. İlkadım ilçesinde bulunan Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında "Kendi oyuncağını kendin yap" etkinliği hayata geçirildi.

PLASTİK BEBEKLERE ALTERNATİF



Okul yönetiminin desteğiyle geliştirilen çalışma kapsamında öğrenciler, görsel sanatlar dersinde plastik oyuncak ve bebeklere alternatif olarak eski çorap, kıyafet ve kumaşları bez bebek ile bez çantalara dönüştürerek kendi eşyalarını yapıyor.