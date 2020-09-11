Eşine inat 20 yıldır koşuyor

Özmen, "45 yaşlarında idim, spor nedir bilmezdim. Köy yerinde çobanlık yapardım. Eşime inat koşuya başladım. Aldığım başarıları, madalyaları eşime veriyorum. O 'koşamazsın' dedikçe ben madalya kazandım, dereceye girdim, Balkan şampiyonluğum var. Ona çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.