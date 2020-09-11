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11 Eylül 2020 Cuma 22:50 | Son Güncelleme:

Eşine inat 20 yıldır koşuyor

Eşine inat 20 yıldır koşuyor

Amasya'nın Suluova İlçesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Dursun Özmen, "Televizyonda maratoncuları gördüm, eşim 'sen yapamazsın' dedi, o günden sonra hırs yaptım 20 yıldır her gün 20 kilometre koşuyorum" dedi.

Özmen, "45 yaşlarında idim, spor nedir bilmezdim. Köy yerinde çobanlık yapardım. Eşime inat koşuya başladım. Aldığım başarıları, madalyaları eşime veriyorum. O 'koşamazsın' dedikçe ben madalya kazandım, dereceye girdim, Balkan şampiyonluğum var. Ona çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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