Erken kaybedilen süt dişleri kalıcı dişleri etkiler

Ailelerin endişe konusu olan diş çürükleri için çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak büyük önem taşıyor. Fakat oldukça meraklı ve bir o kadar da inatçı olabilen çocuklara diş fırçalamak zor gelebiliyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, “Son dönemlerde yapılan araştırmalara göre, diş çürükleri, çocuklar okul çağına gelene kadar ciddi oranda artış gösteriyor. Diş çürüklerinden korunmak için bebeklik döneminden itibaren diş sağlığıyla yakından ilgilenmek gerekiyor. Bunun için de izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Çocukların diş problemlerinden korunmasına yardımcı olmak için de onlara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak gerekiyor. Süt dişleri dökülerek yerine kalıcı dişler geldiği için çürüyen süt dişlerinin önemsiz olduğunu düşünülebiliyor. Ancak süt dişleri sanıldığından daha büyük önem taşıyor. Kalıcı dişlerin öncesinde çıkarak onlara rehberlik yapan süt dişleri, vaktinden önce kaybedilirse kalıcı dişlerin sağlığını etkileyebiliyor. Çürük gibi faktörlerle erkenden düşen süt dişleri nedeniyle kalıcı dişler, yanlış yere konumlanarak problemlere yol açabiliyor” dedi.