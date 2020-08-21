Emre Belözoğlu yaklaşık 3 milyon TL'lik yeni arabasıyla ilk kez görüntülendi!

Fenerbahçe’de sportif direktörlüğe getirilerek yaptığı transferle adından sıkça bahsettiren Emre Belözoğlu, önceki akşam Etiler’de objektiflere yansıdı. Lüks arabalara olan tutkunluğuyla tanınan Belözoğlu’nun garajına son model bir Audi RS6 eklediği görüldü. Fenerbahçe maskesiyle objektiflere poz veren Belözoğlu, yaklaşık 3 milyon TL olan aracıyla da ilk kez görüntülenmiş oldu. Belözoğlu, yeni aracıyla garajındaki lüks araç sayısını böylece 4’e çıkardı. Futbolcunun garajında 3 milyon lira değerinde Mercedes G63 marka bir cipi, 4 milyon lira değerinde Bmw M8 marka bir spor arabası ve 1 milyon lira değerinde Bmw X5 marka bir cipi var.