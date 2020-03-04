Emrah oğlu Tayfun'u kapıdan çevirmiş
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, bu yıl Survivor'da Gönüllüler Takımı'nda mücadele ediyor.
Tayfun, babası hakkında merak edilenleri anlatmaya devam ediyor. Emrah'ı görmek için Kapadokya'daki dizi setine gittiğini söyleyen Tayfun "İki yıl önce dizi çektiği Kapadokya'ya gittim. Uçakta o kadar yol çektim. Ürgüp'ü bilmiyorum, sete kadar gittim ama kapıdan içeri giremedim. Asistanı 'Baban seninle görüşmek istemiyor' dedi. Ben ne yapabilirim? Evlatlık görevimi yaptım, ayağına kadar gittim" diye konuştu.