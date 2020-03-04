Emrah oğlu Tayfun'u kapıdan çevirmiş

Tayfun, babası hakkında merak edilenleri anlatmaya devam ediyor. Emrah'ı görmek için Kapadokya'daki dizi setine gittiğini söyleyen Tayfun "İki yıl önce dizi çektiği Kapadokya'ya gittim. Uçakta o kadar yol çektim. Ürgüp'ü bilmiyorum, sete kadar gittim ama kapıdan içeri giremedim. Asistanı 'Baban seninle görüşmek istemiyor' dedi. Ben ne yapabilirim? Evlatlık görevimi yaptım, ayağına kadar gittim" diye konuştu.