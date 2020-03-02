Emrah ile evli olan Sibel Erdoğan: Boşanmadık yüzük de kanıtı

Yurtdışından gelen arkadaşlarıyla alışverişe çıkan Erdoğan, evliliklerinde bir sorun olmadığını söyledi. Kirer “Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadı. Yüzüğüm de parmağımda. Evleri ayırdığımız doğru değil” diyerek iddialara son noktayı koydu. Sibel Erdoğan, eşinin müzik ve film çalışmaları içinde olduğunu söyledi.