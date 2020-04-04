Eller her yıkama sonrası nemlendirilmeli

Ellerin parmak araları, bilek bölgeleri dahil, el içleri sabunla mutlaka çok iyi bir şekilde 20 saniye boyunca yıkanması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sık yıkama nedeniyle oluşan tahriş. Bütünlüğü bozulan derinin her türlü virüs ve bakteriler için giriş yolu oluşturabileceğini söyleyen Liv Hospital Ulus Dermataloji Uzmanı Dr. Figen Akın “Her el yıkama sonrası mutlaka derinin kuruluğunu önlemek amacıyla nemlendirici kullanın” diyor. Uzm. Dr. Figen Akın “Tırnak temizliğine de dikkat edilmeli, tırnaklar kısa kesilmelidir. Antibakteriyel sabunlar sadece bakterilere karşı etkili olduğu için kullanımı deri florasını baskılar. Ortamın mikrobiyatasını bozduğu için olumsuz etkileri gözlenebilir. Normal, temizlik için kullanılan sabunların tercih edilmesi daha doğrudur” şeklinde uyarıyor.