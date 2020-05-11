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  3. Ekmek götürdüğü yaşlılarla göbek atıyor

Ekmek götürdüğü yaşlılarla göbek atıyor

Ekmek götürdüğü yaşlılarla göbek atıyor

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Galip Yolcu, ilçenin köylerine her gün ekmek götürüyor. q

65 yaş üstü olduğu için evden çıkamayan yaşlıların ekmeklerini ise evlerine kadar götürüyor. Evlerine ekmek götürdüğü yaşlıların canının sıkıldığını gören fırıncı moral vermek için eline aldığı mikrofonla yaşlıların istediği şarkıları canlı performansla söylüyor. Bununla da yetinmeyen fırıncı isteyen yaşlılarla çiftetelli oynayarak yaşlıların moralini en üst seviyede tutuyor.  


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