Ekmek götürdüğü yaşlılarla göbek atıyor

65 yaş üstü olduğu için evden çıkamayan yaşlıların ekmeklerini ise evlerine kadar götürüyor. Evlerine ekmek götürdüğü yaşlıların canının sıkıldığını gören fırıncı moral vermek için eline aldığı mikrofonla yaşlıların istediği şarkıları canlı performansla söylüyor. Bununla da yetinmeyen fırıncı isteyen yaşlılarla çiftetelli oynayarak yaşlıların moralini en üst seviyede tutuyor.