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  • Eda Taşpınar'ın cesur pozlarına sevgilisi Çağrı Atakan'dan yorum geldi! 'Kıskanmıyorum, sanatsal buluyorum'
04 Ekim 2020 Pazar 19:33 | Son Güncelleme:

Eda Taşpınar'ın cesur pozlarına sevgilisi Çağrı Atakan'dan yorum geldi! 'Kıskanmıyorum, sanatsal buluyorum'

Eda Taşpınar'ın cesur pozlarına sevgilisi Çağrı Atakan'dan yorum geldi! 'Kıskanmıyorum, sanatsal buluyorum'

Eda Taşpınar, evlilik yolunda ilerlediği oyuncu erkek arkadaşı Çağrı Atakan ile görüntülendi.

Eda Taşpınar ve erkek arkadaşı Çağrı Atakan birlikteliklerinin güzel gittiğini söyledi. Atakan, Taşpınar’ın duygusal bir kadın olduğunu anlattı. Ardından söze giren Taşpınar ise “Dışarıdan ne kadar sert gibi gözüksem de öyle değilim’’ açıklamasını yaptı. Atakan, kız arkadaşının paylaştığı sosyal medyadan yayımladığı cesur fotoğraflarını sorulması üzere ,’’Hayır kıskanmıyorum. Sanatsal buluyorum. Çünkü işiyle alakalı’’ dedi.

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