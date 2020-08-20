Eda Gürkaynak ile birliktelik yaşayan Birkan Sokullu evlilik sorularına yanıt verdi!

İkili önceki akşam Bebek Oteli’ndeydi. Oyuncu, kız kardeşinin doğum günü partisine kız arkadaşıyla birlikte katıldı. Çıkışta mekândan kız arkadaşıyla birlikte ayrılan Sokullu, evlilik soruları karşısında “Güzel bir ilişkimiz var ama öyle bir karar almadık” dedi.