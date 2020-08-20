20 Ağustos 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:
Eda Gürkaynak ile birliktelik yaşayan Birkan Sokullu evlilik sorularına yanıt verdi!
- RECEP ASLAN
Oyuncu Birkan Sokullu, bir süredir cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile birliktelik yaşıyor.
İkili önceki akşam Bebek Oteli’ndeydi. Oyuncu, kız kardeşinin doğum günü partisine kız arkadaşıyla birlikte katıldı. Çıkışta mekândan kız arkadaşıyla birlikte ayrılan Sokullu, evlilik soruları karşısında “Güzel bir ilişkimiz var ama öyle bir karar almadık” dedi.