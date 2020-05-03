Eda Ece'nin sevinci kursağında kaldı!

Oyuncu, mutluluğunu Jennifer Lawrence’ın da aralarında bulunduğu ekibe kendini montajlayarak takipçilerine gösterdi. Ancak Ece’nin Ramazan ayında bir bara gidip kutlama yaptığını düşünenler, oyuncuya eleştiriler yaptı. Bu sözlere Ece, tepki gösterdi: "Birazcık eline diline hakim ol diye bir laf var. Onları mı benimseniz acaba? İftara çok az kaldı. Ben sizden daha iyi biliyorum. Oruç da tutuyorum. Size kalmadı yani böyle resmi yanlış anlayıp ders vermek."