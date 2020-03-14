Ece Erken'in istifa ettiren aşkı
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıllık eşi, iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün sosyal medyada Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyurarak bir video paylaştı.
Ünlü sunucunun, arabalarının aynalarını kırdığını iddia etti. Sosyal medyada tepki yağdı.
Ece Erken dün sabah canlı yayında istifa etmek zorunda kaldı.
GÜNAH KEÇİSİ BENİM
Yayına bağlanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Günah keçisi aranıyorsa burada suçlu benim. İlişkimin arkasındayım" dedi.