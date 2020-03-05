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  3. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan 'çocuk duası' isteği

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan 'çocuk duası' isteği

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan 'çocuk duası' isteği

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Yeniköy'de baş başa akşam yemeği yedi.

Eski eşi Harun Tan’dan iki çocuğu bulunan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde ‘Kayınvalidem torun istiyor’ diyerek bebek sinyali vermişti. Şallı, geçtiğimiz gün hastanede görüntülenmesiyle ilgili olarak “Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" dedi. O an söze giren Uğur Akkuş, “İnşallah. Dua edin bizim için” diyerek çocuk istediklerini dile getirdi.


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