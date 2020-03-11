Duygu Sarışın yazacak, Çağatay Ulusoy oynayacak

Çağatay Ulusoy uzun süredir beraberlik yaşadığı Duygu Sarışın ile aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu Duygu Sarışın da bir süredir tıpkı Ulusoy gibi senaryo yazmaya başladı. Sarışın'ın hikâyelerini beğenen Ulusoy, sevgilisiyle güçlerini birleştirmeye karar verdi. Sarışın'ın bir Yugoslav göçmeninin öyküsünü kaleme aldığı senaryoyu önemseyen Ulusoy, projeyi hayata geçirmek için harekete geçti. Şimdilerde yapım şirketleriyle görüşmeler halinde olduklarını belirten Sarışın “Küçük bir senaryosal bir şey yazıyorum. Çok özel bir yerde benim için. Şimdilik bir Yugoslav göçmeni hikâyesi. Benim de heyecanlandığım bir şey. Hayata geçirmek için görüşmeler halindeyiz" dedi.