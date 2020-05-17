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  3. Düğün havasında göç

Düğün havasında göç

Düğün havasında göç

Doğu Karadeniz'de hayvancılıkla uğraşan göçerler, her yıl mayısın sonlarında, hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için sürüleriyle yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara gidiyor.

Göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı. 

Doğu Karadeniz'de 430 yaylayla en fazla yaylaya sahip Gümüşhane'yi tercih eden civar illerden göçerler, yaklaşık 150 kilometrelik kara yolunu sürüleriyle yaya olarak bir haftayı aşkın sürede kat ediyor. 

Rengarenk kıyafetleriyle yola çıkan Karadenizliler, hayvanlarını da birbirinden renkli kumaş ve iplerle süsleyerek adeta düğüne gider gibi yolculuk yapıyor.


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