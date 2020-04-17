Dolandırıcılar kornavirüs kadar tehlikeli
Denizli'de yaşayan Mehmet Memiş (70), çocuklarıyla görüntülü konuşabilmek için akıllı telefon almak istedi.
Aylık 100 lira taksitle telefon alan Memiş’i bir süre sonra alacaklılar aramaya başladı. Memiş, imza attığı kağıtlarla dolandırıldığını, bilgileriyle 18 bin liraya iki telefon ve 7 bin liralık elektronik eşya alındığını, toplam 25 bin lira dolandırıldığını belirtti. Mağdur vatandaş, "Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli" derken eşi Fatma Memiş de, "Sürekli alacaklılar arıyor. Telefonu elimize almaya korkuyoruz" dedi.