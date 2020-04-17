Dolandırıcılar kornavirüs kadar tehlikeli

Aylık 100 lira taksitle telefon alan Memiş’i bir süre sonra alacaklılar aramaya başladı. Memiş, imza attığı kağıtlarla dolandırıldığını, bilgileriyle 18 bin liraya iki telefon ve 7 bin liralık elektronik eşya alındığını, toplam 25 bin lira dolandırıldığını belirtti. Mağdur vatandaş, "Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli" derken eşi Fatma Memiş de, "Sürekli alacaklılar arıyor. Telefonu elimize almaya korkuyoruz" dedi.