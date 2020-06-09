Dolandırıcılar için kredi çekti

Telefon dolandırıcıları bu kez Adıyaman Besni’de gece bekçiliği yapan Halil Çakmak’ı ağına düşürdü. Kimlik bilgilerinin terör örgütünün elinde olduğunu, bu örgüte operasyon yapılacağını öne süren dolandırıcılar, Çakmak'tan ev almak için biriktirdiği altınlarını çöp konteynerinin yanına bırakmasını istedi.

Dolandırıcılar, Çakmak'ın hesaptaki 10 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Sonra da kredi çekmesini istedi. Genç adam, 9 bin TL kredi çektikten sonra dolandırıldığını fark ederek emniyete gidip şikayetçi oldu. Çakmak, “Benim gibi bir garibandan ne istediler, bir an önce yakalanmalarını istiyorum” dedi.