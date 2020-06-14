Doktorlar yardım için sahnede

HEPSİ TIP ALANINDA UZMAN



Tremor doktorlardan kurulu bir rock grubu. İlk albümleri Aşkın Türküsü'nün dumanı üstünde. Grup bu ilk albümlerinin gelirini ise salgında yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına bağışlayacak. Grup akustik gitarda Dr. Levent Deniz (beyin ve sinir cerrahisi), elektro gitarda Dr. Selçuk Köse (göğüs cerrahisi), davulda Dr. M. Medar Kırdar (genel cerrahi) ve basgitarda Dr. Ömer Çayırlı'dan (hemodializ) kurulu.

BESTELER VEFAT EDEN ARKADAŞIN



Bu albümün şarkıları grubun yakın dönemde vefat eden üyesi Dr. Mehmet Fatih Ercan'ın bestelerinden oluşuyor. Tremor'un elektro gitaristi Selçuk Köse, koronovirüse yakalandı ve ağır bir yoğun bakım süreci geçirdi. Albüm ile konser gelirleri, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla salgında yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.

23 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ BİR ALBÜM PROJESİ



‘Grup Tremor’ üyelerinden olan ve İstanbul’da ikamet eden Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Levent Deniz, “Üniversite yıllarında bizler birlikte müzik yaptık ve çok çeşitli platformlarda sayısız konserler verdik. Mezuniyetimiz ile birlikte grup dağıldı ancak mezuniyetimizden 25 yıl sonra Grup Tremor’u tekrar bir araya geldi” dedi.