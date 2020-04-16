Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncusu İbrahim Çelikkol: Ali'nin büyüdüğüne şahit oluyorum

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide rol alan Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol, canlı yayında hayranlarıyla buluştu. Koronavirüs nedeniyle iptal olan çekimlerin her şey normale döndüğünde devam edeceğini söyleyen ikili, final yapacakları yönündeki haberleri yalanladı. Özdemir ile Çelikkol, sohbet esnasında karantinada neler yaptıklarını da paylaştı. Dizi çekimleri nedeniyle oğlu Ali ile vakit geçiremeyen Çelikkol, “Şimdi oğlumla beraber büyümekten keyif alıyorum. Onlarla geçirdiğim zaman çok değerli olmaya başladı” dedi.

YAZI YAZMAYA BAŞLADIM



Demet Özdemir ise puzzle yaparak ve yazı yazarak zamanını geçiriyor. Güzel oyuncu, “Vaktim yok deyip yapmadığım her şeyi bu süreçte yapmaya başladım” ifadelerini kullandı.