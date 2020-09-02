02 Eylül 2020 Çarşamba 20:59 | Son Güncelleme:
Aslı Turanlı’nın başmanken olarak yürüdüğü etkinlikte Neslişah Yılmaz’ın ‘Yeniden Mavi’ adlı kreasyonu pet şişelerin dönüşümüyle yapılan kumaşlardan hazırlandı. 17-20 Eylül arasında Londra Moda Haftası’nda da yer alacaklarını söyleyen modacı, bin 300 pet şişe kullanıldığı belirtti.
Doğaya dost defile
‘Fashion Days'in açılışı Kuruçeşme Oligark'ta tanıtıldı.
Aslı Turanlı’nın başmanken olarak yürüdüğü etkinlikte Neslişah Yılmaz’ın ‘Yeniden Mavi’ adlı kreasyonu pet şişelerin dönüşümüyle yapılan kumaşlardan hazırlandı. 17-20 Eylül arasında Londra Moda Haftası’nda da yer alacaklarını söyleyen modacı, bin 300 pet şişe kullanıldığı belirtti.