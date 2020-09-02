Doğaya dost defile

Aslı Turanlı’nın başmanken olarak yürüdüğü etkinlikte Neslişah Yılmaz’ın ‘Yeniden Mavi’ adlı kreasyonu pet şişelerin dönüşümüyle yapılan kumaşlardan hazırlandı. 17-20 Eylül arasında Londra Moda Haftası’nda da yer alacaklarını söyleyen modacı, bin 300 pet şişe kullanıldığı belirtti.

