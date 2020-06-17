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  3. Doğal ağrı kesici biberiye
17 Haziran 2020 Çarşamba 02:31 | Son Güncelleme:

Doğal ağrı kesici biberiye

Doğal ağrı kesici biberiye

Yüzyıllar boyunca migren hastalığı için doğal tedavi metodu olarak kullanılan biberiye, aynı zamanda kas ve eklem ağrılarının şiddetini azaltır. Ağrı olan kısma biberiye yağı masaj yapılarak iyice yedirilmelidir.

Bunun dışında sinüzitten kaynaklanan baş ağrısı problemlerine de iyi gelir. Alerji, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip tedavisinde kullanılır. Banyoda seyreltilmiş olarak kullanıldığında kramplara, ağrılara ve spazmlara, boyun, romatizma gibi ağrılara iyi gelir.

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