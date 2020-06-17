Doğal ağrı kesici biberiye

Bunun dışında sinüzitten kaynaklanan baş ağrısı problemlerine de iyi gelir. Alerji, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip tedavisinde kullanılır. Banyoda seyreltilmiş olarak kullanıldığında kramplara, ağrılara ve spazmlara, boyun, romatizma gibi ağrılara iyi gelir.