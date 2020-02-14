Diyabetinizle 10 yılı geride bıraktıysanız dikkat

Diyabetin ya da diğer göz rahatsızlıklarının yol açtığı sorunlar “vitrektomi cerrahisi” ile çözülüyor. Doç. Dr. Abdullah Özkaya, “Özellikle 10 yılı geçmiş tipik diyabetlerde ciddi oranlarda göz bulguları görülmeye başlamaktadır. Erken teşhis edildiğinde çoğunlukla küçük kanamalar, yağ birikintileri, görme noktası ödemleri, lazer göz içi enjeksiyon tedavileriyle düzeltilebilir. Ancak geç kalındığı takdirde yani diyabet hastaları periyodik kontrollerini aksattığında, tedavi için tek seçenek cerrahi olmaktadır” dedi.