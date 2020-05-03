Diş çıkarırken bebeğinize yardımcı olun

Böyle sorunlarla karşılaşmaya başladıysanız telaşlanmayın! Bebeğinizin diş çıkarma zamanı gelmiş demektir. Peki, uygulayacağınız birkaç ipucunun bebeğinizi, dolayısıyla da sizi rahatlatacağını biliyor musunuz? Dental Plus İstanbul’dan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, diş çıkarma döneminde annelerin uygulayabileceği yöntemleri anlatıyor:

• Diş çıkarma döneminde ilk fark edilen belirti salya artışı olur. Bu da bebeğin ağız çevresi ve çenesinde kızarıklıkların oluşmasına yol açabilir. Böyle durumlarda bebeğin yüzü steril ve yumuşak bir bezle silinmeli, doğal içerikli ve nemlendiricili krem uygulanmalıdır.

• İşaret parmağına sarılacak bir gazlı bez ile bebeğin dişlerine hafifçe masaj yapılabilir. Temiz bir tülbente konulacak buz parçası ile de dişlere kompres uygulanabilir. Böylece bebeğin damak kaşıntısı hafifletilerek, diş çıkarma sürecinin daha rahat geçmesi sağlanabilir.

• Bebeğe plastik ve boya maddesi içermeyen diş kaşıma aparatları verilmelidir. Ayrıca havuç gibi sert sebzeler de bebeğin diş kaşıntısını rahatlatabilir.

• Bebeğin salyasının artması aynı zamanda sıvı kaybettiğinin de işaretçisidir. Kaybedilen sıvıyı telafi edebilmek için bebek daha sık aralıklarla emzirilmelidir.

• Diş çıkaran bebeklerde yanaklarını kaşıması ve kulaklarını çekiştirmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bunun nedeni de dişetlerinde yaşanan ağrıların kulağa ve yanaklara etki etmesidir. Bu sıkıntının önüne geçebilmek için bebeğin yanak ve kulaklarına küçük dokunuşlarla masaj yapılmalıdır.