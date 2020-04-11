Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yeni tarzı Neslişah Alkoçlar'dan
Engin Altan Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul'daki karakteri nedeniyle yıllardır uzattığı saçlarına önceki gün veda etti.
Engin Altan’ın saçlarını 26 gündür evde karantinada olduğu eşi Neslişah Alkoçlar, kesti. Eşinin saçlarından memnun olduğunu söyleyen Neslişah Alkoçlar, “Çocuklara da güzel bir anı oldu. Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada” ifadelerini kullandı.