Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yeni tarzı Neslişah Alkoçlar'dan

Engin Altan’ın saçlarını 26 gündür evde karantinada olduğu eşi Neslişah Alkoçlar, kesti. Eşinin saçlarından memnun olduğunu söyleyen Neslişah Alkoçlar, “Çocuklara da güzel bir anı oldu. Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada” ifadelerini kullandı.