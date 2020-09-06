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  3. Deniz Seki için beş ay sonra işler yolunda!
06 Eylül 2020 Pazar 20:26 | Son Güncelleme:

Deniz Seki için beş ay sonra işler yolunda!

Deniz Seki için beş ay sonra işler yolunda!

Deniz Seki, Yalova'da sahne aldı.

Karantina sonrası aktif bir döneme girdiğini belirten Deniz Seki, “Temmuzdan bu yana sürekli çalışıyoruz çok şükür. Beş ay oturdum ve çok sıkıldım. İnşallah en kısa zamanda artık bu virüsü konuşmadan konserlerden konsere koştuğumuz zamanlarda beraber olalım” dedi. Deniz Seki ve ekibi, konser sonrası 15 bir dolarlık kral dairesinde kaldı. Seki, "Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik" diye konuştu. 

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