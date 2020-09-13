Dengeli beslenen çocuk daha dikkatli

Özellikle eğitim döneminde zihin açan ve konsantrasyonu artıran yiyeceklerin tüketilmesini öneren Diyetisyen Kara, hazır gıdalardan uzak durma uyarasında bulundu.

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAMALI



Kara, “Okul beslenmesinde ilk kural, güne kahvaltı ile başlamak. Bunun dışında, ara öğünleri ihmal etmemek ve beslenmede her renkten sebze ve meyve bulundurmak son derece önemli. Güçlü bir hafıza için çocukların güne mutlaka yumurtayla başlaması gerekiyor. Bu süreçte çocuklarımızın D vitamini seviyesine de baktırmamız önem taşıyor. Magnezyum, çinko, demir ve kalsiyum kaynaklarını yeterli ve dengeli şekilde besinler yolu ile almaları da oldukça önemli. Kalsiyum için süt ve süt ürünleri, susam, koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketebilirler. En iyi demir kaynakları et, balık ve yumurtadır. Buna ek olarak kuru baklagiller, kuruyemiş, kuru üzüm ve pekmez de diğer önemli demir kaynaklarıdır” şeklinde konuştu.