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13 Eylül 2020 Pazar 00:23 | Son Güncelleme:

Dengeli beslenen çocuk daha dikkatli

Dengeli beslenen çocuk daha dikkatli

Okul çağındaki çocukların gerek uzaktan eğitimde gerekse de yüz yüze eğitim sırasında sağlıklı beslenmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara, dengeli beslenen çocukların dersteki dikkat ve konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle eğitim döneminde zihin açan ve konsantrasyonu artıran yiyeceklerin tüketilmesini öneren Diyetisyen Kara, hazır gıdalardan uzak durma uyarasında bulundu.

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAMALI

Kara, “Okul beslenmesinde ilk kural, güne kahvaltı ile başlamak. Bunun dışında, ara öğünleri ihmal etmemek ve beslenmede her renkten sebze ve meyve bulundurmak son derece önemli. Güçlü bir hafıza için çocukların güne mutlaka yumurtayla başlaması gerekiyor. Bu süreçte çocuklarımızın D vitamini seviyesine de baktırmamız önem taşıyor. Magnezyum, çinko, demir ve kalsiyum kaynaklarını yeterli ve dengeli şekilde besinler yolu ile almaları da oldukça önemli. Kalsiyum için süt ve süt ürünleri, susam, koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketebilirler. En iyi demir kaynakları et, balık ve yumurtadır. Buna ek olarak kuru baklagiller, kuruyemiş, kuru üzüm ve pekmez de diğer önemli demir kaynaklarıdır” şeklinde konuştu.

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